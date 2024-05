Il calciomercato estivo in Italia aprirà il 1° luglio 2024 e terminerà venerdì 30 agosto. E' quanto si legge in un comunicato ufficiale diramato oggi dalla FIGC. Nella nota si definisce anche la durata della finestra invernale, che avrà inizio il 2 gennaio 2025 e si concluderà il 2 febbraio. Le società di Serie A, quindi, avranno un mese invernale per correre ai ripari e sistemare le loro rose.