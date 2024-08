Nel corso dell`Assemblea di Lega Serie A svoltasi questa mattina in videoconferenza sono stati assegnati i diritti audiovisivi della Serie A in alcuni territori a livello internazionale. Viene allargata la platea di fruitori della Serie A nel Regno Unito e in Irlanda grazie all`accordo con OneFootball, che va a completare l`offerta già finalizzata lo scorso 19 luglio con TNT.

Audience in espansione anche negli Stati Uniti, dove alla confermata CBS e alla già citata FOX Deportes per le trasmissioni in lingua spagnola, si aggiunge Sirius XM per i diritti radiofonici. Inoltre, assicurata un’ampia distribuzione in Svezia e Finlandia grazie all’accordo con TV4 e MTV.