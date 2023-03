Khvicha Kvaratskhelia asso pigliatutt o. Dopo il premio per il gol più bello del mese di marzo in Serie A, la strepitosa serpentina contro l'Atalanta, l'esterno del Napoli si è aggiudicato anche l'EA SPORTS Player Of The Month. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Milan, in programma domenica 2 aprile, alle ore 20.45, allo stadio “Diego Armando Maradona”.

La cinquina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 25ª alla 27ª della Serie A TIM 2022/2023.

"Continua la serie di successi e riconoscimenti per Khvicha Kvaratskhelia, primo calciatore ad essere premiato tre volte nella stessa stagione come migliore del mese – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Grazie anche alle prestazioni di marzo l’esterno del Napoli ha raggiunto, al suo primo anno in Italia, la doppia cifra sia nei gol che negli assist. Kvaratskhelia è ormai entrato nel cuore di tutti gli appassionati di calcio per le sue giocate di grande qualità, come la splendida rete realizzata contro l’Atalanta, un autentico gioiello dell'ala georgiana".