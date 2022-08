Mancano meno di due settimane al via del campionato di Serie A, ma in tempo ancora inferiore si dovrà risolvere la questione legata ai diritti televisivi. Domani, infatti, DAZN, la piattaforma Ott che ha in mano il pacchetto principale, lancerà infatti i nuovi piani di abbonamento per la prossima stagione. Si va dal piano standard a 29,99 euro al mese (con la possibilità di registrare due dispositivi e vedere eventi in contemporanea su due device, ma solamente sotto la stessa rete) al piano plus a 39,99 euro al mese (sei dispositivi registrabili e possibilità di vedere gli eventi in contemporanea su due device, anche sotto reti differenti).