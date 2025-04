Intervistato da Radio Serie A, l'ex calciatore del Milan, Serginho ha ripercorso il periodo della rivalità con l'Inter vissuta da lui con doppia intensità vista la rivalità sudamericana di cui parla: "Mi ricordo molto bene il periodo dal 2000 al 2008 che eravamo tanti brasiliani in campo, giocatori protagonisti non solo nel calcio italiano, ma in quello mondiale. Mi ricordo bene il derby della Madonnina sudamericano. Dall’altra parte (l'Inter, ndr) c’era la squadra argentina contro la nostra brasiliana. Si creava una doppia atmosfera per questo incontro tanto atteso, il derby porta sempre tante emozioni" ha ricordato.