"Inter e Juve sulla carta avevano rose superiori al Milan, anche a livello di esperienza, ma i rossoneri sono stati bravi a rendere al massimo e hanno vinto uno scudetto meritato". Lo dice Serginho intervistato da SkySport24. "Qualche movimento top sul mercato? Sento di Lukaku che non è tanto felice al Chelsea, poi non so se per lui la cosa migliore sia quella di tornare all'Inter, squadra in cui ha fatto bene prima di andare via. Sento voci anche su Neymar...".