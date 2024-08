Interpellato dal Guerin Sportivo, Aldo Serena ha inquadrato la prospettiva dei nerazzurri: "Vinci lo scudetto, fai bene e ti prendono un portiere che ha la capacità per insidiarti il posto e sorpassarti... Beh, non credo che Sommer sia particolarmente contento, è lo stesso discorso, ma ribaltato, per gli attaccanti".

Entra nel dettaglio: "Davanti c’è una coppia, Lautaro-Thuram, giovane che si combina benissimo e ha dietro Taremi che è un giocatore di esperienza. In porta invece c’è un uomo che il 17 dicembre compirà 36 anni, che ha già fatto la sua strada, può ancora fare bene anche se non appartiene all’olimpo dei portieri mondiali e trova un Martinez che può essere il futuro dell’Inter".