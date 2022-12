Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, l'ex difensore dell'Inter Michele Serena, oggi allenatore del Legnago Salus, parla di Lautaro Martinez apparso sin qui in ombra in questo Mondiale: "Credo sia soltanto un periodo negativo. Ha fatto ugualmente la sua parte, ha aiutato la propria squadra in tante partite, nell’ultima non è sceso in campo neppure dal primo minuto. Per cui ha già intrapreso il percorso per iniziare a far bene e lasciare nuovamente il segno. Anche Romelu Lukaku non è riuscito ad incidere e a sfruttare le occasioni avute nell’ultima sfida nella Coppa del Mondo con il Belgio”