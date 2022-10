"Ero a San Siro e ho visto la vittoria con il Barcellona. Sotto il profilo dell'intensità, della volontà di aiutarsi, della dedizione, la squadra ha fatto una gran partita. Valori che ci sono stati fino alla fine. Da qui si può partire per ritrovare quelle dinamiche di gioco anche in attacco. Quindi dico di sì, la scintilla può esserci stata". Lo ha detto Aldo Serena intervistato da Alessandro Cavasinni sul suo canale YouTube ( qui l'intervista integrale ).

"L'assenza di Lukaku sta certamente pesando. Avere il belga in queste partite diventa molto importante, con il Barcellona c'era possibilità di andare in profondità a far male - ha spiegato l'ex centravanti nerazzurro -. La polemica Lukaku-Dybala? Ma come si fa a non preferire Big Rom? Certo, era passato un anno, ma è un giocatore integro, le cui qualità sono note e indiscutibili".

"La posizione di Inzaghi? Prima della partita di martedì, la situazione era molto pressante sul mister ed è inevitabile visti i risultati. Secondo me, i problemi dei nerazzurri, questa mancanza di convinzione, possono essere nati dal traguardo scudetto mancato di un soffio. E questo ha fatto iniziare la stagione con qualche incertezza. Ma tutto è ancora aperto, è una campionato stranissimo. Skriniar? Qualche condizionamento per le voci può esserci stato, magari a livello inconscio. Una protezione sarebbe opportuna, ma mi rendo conto che oggi è più difficile dosare le informazioni".