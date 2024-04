Raggiunto da Radio Rossonera alla vigilia del Derby di Milano che potrebbe consegnare lo scudetto all'Inter, Aldo Serena inquadra la sfida di San Siro soffermandosi anche sulla grande stagione dei nerazzurri: "Un rendimento così elevato non me lo aspettavo, pensavo che vista anche la Juventus che ha tenuto fino a dicembre facendo punti, non diventasse in un paio di mesi così semplice andare a vincere lo scudetto per i nerazzurri. Però mi sembra uno scudetto meritato sia per i numeri ma anche per qualità di gioco, a parte l’ultimo periodo un po’ di annebbiamento e fatica ma credo che sia normale".

Quali sono i giocatori nerazzurri che l’hanno sorpresa maggiormente?

"Che hanno fatto bene direi tutto il centrocampo: la qualità del gioco di Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella ma anche dello stesso Frattesi perché ha giocato poco ma quando è entrato è stato spesso decisivo cambiando le sorti dell’incontro facendo gol importanti. Quindi credo che l’Inter abbia il miglior centrocampo d’Italia e fra i migliori di Europa".

Il derby è sempre il derby ma questa volta ha un peso specifico maggiore dato dalla possibilità che l’Inter possa aggiudicarsi la seconda stella vincendo...

"Sì oltre alla sfida nei derby, alla sfida scudetto, si è inserita anche la possibilità di arrivare per primi alla seconda stella dopo la Juventus, anche se sotto il profilo del prestigio non è granché rilevante, però è un traguardo importante".

Per concludere, chi pensa che potrà essere l’uomo decisivo del derby?

"E’ un mese e mezzo che Lautaro non segna quindi è sempre il pericolo numero uno; per quanto riguarda il Milan dico Chukwueze perché mi sembra stia molto bene, sa dribblare e porta in superiorità numerica la sua squadra".