La sconfitta dell'Inter contro la Roma nasce da una palla inattiva trasformata in rete da Smalling. Un fatto che finisce nel mirino di Aldo Serena: "Tre giocatori della Roma in zona palla su una punizione laterale, con solo Skriniar in ritardo. Gli errori di Udine non hanno insegnato nulla? Ma non si marca più?", tuona l'ex attaccante sui social.