Senza Dzeko, la Bosnia crolla 3-1 con la Finlandia e dice addio a Qatar 2022

La Nazionale di Petev travolta dagli scandinavi a Zenica rimane a quota sette punti ed è aritmeticamente fuori dai giochi

Priva di Edin Dzeko, che ha dovuto dare forfait all'ultimo istante, la Bosnia-Erzegovina cade malamente in casa contro la Finlandia e dice ufficialmente addio alle residue speranze di agganciare un posto utile per sperare nell'accesso ai Mondiali in Qatar. A Zenica, la Nazionale di Ivaylo Petev viene sconfitta per 3-1: di Marcus Forss, Robin Lod e Daniel O'Shaughnessy le reti degli scandinavi, con Luka Menalo che trova l'unico punto per la compagine bosniaca. Finlandia ora seconda a quota 11 davanti all'Ucraina, a un punto dalla Francia capolista impegnata stasera col Kazakistan; la Bosnia rimane invece ancorata a quota 7 punti.