Romelu Lukaku sarà il giocatore che avrà l'impatto più devastante sul campionato italiano 2022-23. A pensarlo è Leonardo Semplici, ex tecnico di Cagliari e Spal: "Non c’è dubbio, sarà il belga - dice alla Gazzetta dello Sport -. Va ad aumentare il valore dell’Inter. Ha grande voglia e determinazione e quando c’è stato si è sentito eccome. Vuole tornare dopo una non felice esperienza al Chelsea. Pogba, invece, rientra alla Juve con grandi presupposti: e con mentalità Ha fatto bene, ma non benissimo al Manchester United. Origi è un colpo da Maldini-Massara. Dà valore a un ambiente giusto e in cui tutto è ben organizzato".