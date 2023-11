Quali sono gli ostacoli legati al rientro dagli impegni con le Nazionali nella preparazione di un big match come Juventus-Inter? A questa domanda risponde per Sky Sport l'ex tecnico di Spal e Cagliari Leonardo Semplici: "Un allenatore è in difficoltà a preparare una partita così con sole due sedute di allenamento, ma l'abitudine a lavorare in queste condizioni ti permette comunque di trasmettere i valori giusti. Sarà una partita molto bella e importante, chi vince potrà trovare le motivazioni giuste per proseguire in un campionato così lungo. L'Inter ha fatto un percorso di grande crescita con Simone Inzaghi, ha la rosa migliore in Italia e dopo la finale Champions ha ottenuto la convinzione che l'anno scorso era mancata a tratti.

Sta facendo un gioco piacevole con risultati straordinari. Spero che sia uno spot per il calcio italiano che ha bisogno di competere a livelli ancora più elevati".