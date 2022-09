Jacopo Segre, centrocampista del Palermo, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, edizione Sicilia, ha parlato dei suoi idoli, citando Nicolò Barella tra i giocatori che più gli piacciono del calcio attuale. "La mia posizione preferita è da mezzala in un centrocampo a tre anche se da piccolo il mio idolo era Kakà che ho avuto modo di ammirare da raccattapalle a San Siro. Poi ho conosciuto Beckham per la presentazione di uno spot, all’epoca giocavo a Piacenza e lui non sapeva neanche dove fosse. Oggi mi piace Barella dell’Inter e poi Gungogan e De Bruyne del City".