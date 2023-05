Il gol di Mathias Olivera contro la Salernitana, che sanciva la matematica certezza della conquista del titolo prima della doccia gelata firmata da Boulaye Dia, ha fatto logicare esultare momentaneamente tutti i tifosi del Napoli, soprattutto quelli presenti a Fuorigrotta, dentro e fuori dallo stadio Maradona. Come riportato da Repubblica.it, la gioia per la rete dell'uruguaiano, ma anche per le precedenti marcature dell'Inter contro la Lazio, hanno prodotto dei terremoti di bassa intensità, di magnitudo intorno ai 2 gradi della scala Richter o poco meno.

A stabilirlo è stato un team del Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura (Dist) dell'Università di Napoli Federico II.