Secondo titolo in nerazzurro per Kristjan Asllani che ieri sera insieme al resto dell'Inter ha sollevato la Coppa Italia. Un obiettivo che inorgoglisce anche la Nazionale albanese che per l'occasione si congratula con lui: "Kristjan Asllani diventa così il quinto calciatore albanese che è riuscito a dimostrare anche questo successo, vincendo la Coppa Italia. Il giovane e l'Inter si sono assicurati anche la finale della competizione più importante d'Europa, contro il Manchester City - si legge sul sito ufficiale della Federazione -. L'alta qualità dei calciatori rossoneri che giocano nei campionati più importanti d'Europa è un'ottima notizia per la squadra di calcio albanese, che punta a qualificarsi per le finali europee del 2024".

"Il Presidente della Federcalcio albanese, Armand Duka, il tecnico Silvinjo e lo staff della Nazionale si congratulano con il centrocampista Kristjan Asllani per questo secondo trionfo stagionale con la maglia dell'Inter, augurandogli successo e scalata più in alto possibile nel panorama calcistico internazionale e dargli il benvenuto alle prossime due partite dell'Albania contro la Moldavia e le Isole Faroe. Il successo di Kristjan Asllani è anche il successo dell'Albania".