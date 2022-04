Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, parlando ai microfoni del quotidiano Il Centro esprime la sua idea polemica all'indomani della richieste della Procura della FIGC di inibizione per 12 mesi nei suoi confronti per il caso plusvalenze: "Si tratta di un’inchiesta folle che non ha le gambe per camminare. Eravamo tranquilli prima e lo siamo ancora di più dopo l’inizio del dibattimento. Abbiamo richiesto il proscioglimento, e se dovessimo essere condannati faremo certamente ricorso".