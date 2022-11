"Mondiale senza l’Italia? Fa un certo effetto, triste. Personalmente informo sulla competizione ma non essendoci la Nazionale non ho troppo entusiasmo”. Lo dice Andrea Mandorlini, intervistato ai microfono di TMW a pochi giorni dal via al torneo in Qatar.

Il Mondiale a novembre è una novità. Come lo vede?

"Non bene. Ma è sbagliato giudicare a prescindere. Prima vediamo e valutiamo. Sicuramente lo vedo male perché non c’è l’Italia".