"L'Inter è la favorita per lo scudetto, di solito lo è chi vince l'anno prima". Lo scorso luglio, Massimiliano Allegri ha eletto la squadra di Simone Inzaghi come la candidata principe nella lotta al tricolore, continuando a confermare il suo pensiero alla nausea fino a prima della sosta, quando – smentito dagli eventi – ha dovuto ammettere che anche Milan e Napoli sono in lizza. Ma cosa ne pensa in proposito Simone Inzaghi? Il diretto interessato, stuzzicato sull'argomento da FcInternews.it, ha risposto così: "Penso abbia espresso la propria opinione, con Max c'è grande rispetto reciproco. Ognuno può esprimere quel che pensa in ogni occasione senza problemi".