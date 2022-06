L'Inter prepara con grande ambizione e determinazione la stagione 2022/2023, l'annata del riscatto dopo il secondo posto alle spalle degli odiati rivali del Milan nella corsa all'ultimo scudetto. I nerazzurri si sono appena scuciti dal petto il tricolore e sognano già in grande per l'annata che verrà. Una stagione particolare la prossima, inframezzata tra novembre e dicembre dalla Coppa del Mondo in Qatar che, dunque, potrebbe portare via molte energie ai suoi protagonisti. Di questi protagonisti che vedremo in azione anche al Mondiale, l’Inter ne ha tanti. Dopo le vittorie di quest'anno in Coppa Italia e Supercoppa italiana, come sottolineato dagli esperti nei pronostici serie A Sportytrader, i nerazzurri proveranno a dare nuovamente l’assalto allo scudetto. Gli specialisti del settore, per quanto riguarda la corsa al titolo del 2023, piazzano gli uomini di Inzaghi al pari della Juventus (2.75), considerandoli un passo avanti rispetto ai campioni in carica del Milan (3.75).

L'estate, si sa, è chiaramente un momento di ampie valutazioni, soprattutto perché il calciomercato può portare ondate di ottimismo all’interno dell’ambiente. L’Inter ha buone chance di vivere un’altra stagione da protagonista, rivaleggiando con gli uomini di Massimiliano Allegri considerati sempre favoriti, anche se da due campionati non chiudono al comando il torneo. A giudicare dal parere degli esperti, sarà battaglia a tre per la prossima Serie A, visto che tutte le altre squadre sono considerate un gradino sotto al terzetto composto dalle due milanesi e dalla Vecchia Signora. Il mercato potrebbe essere determinante e le operazioni in divenire potrebbero limare il gap o ampliare ulteriormente la forbice.