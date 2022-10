E' ancora presto per parlare di svolta stagionale per l'Inter, anche dopo l'impresa compiuta martedì contro il Barcellona in Champions. A dirlo è Mario Sconcerti: "E' un successo che la tiene sveglia piuttosto - le parole del giornalista a TMW Radio -. Per svoltare bisogna ancora andare avanti e vedere il risultato di Barcellona. Ho visto un'Inter che è tornata a stare insieme. La squadra di Inzaghi ha fatto la partita che doveva fare, intensa e dove ha messo a tratti in imbarazzo il Barcellona".