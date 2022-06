Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Mario Sconcerti ha detto la sua sul possibile ritorno all'Inter di Romelu Lukaku: "Per giudicare l'Inter bisogna aspettare e vedere quale sarà il progetto compiuto. Bisogna vedere se va a termine la trattativa e nel caso chi andrà a sostituire Lukaku. Hanno preso Bellanova ad un prezzo non da poco, sulla fascia destra c'è anche Darmian che Inzaghi adora, mi sembra automatico che Dumfries sia in uscita. Se penso a Dybala e Lukaku, due dovranno andare via. Per giudicare aspetterei la fine del mercato".