Ospite come di consueto sulle frequenze di TMW Radio, Mario Sconcerti si sofferma anche sulle recenti dichiarazioni al veleno di Paolo Maldini che hanno creato scossoni in casa Milan dopo la conquista dello scudetto: "Contraddice la leggenda metropolitana, perché è stato detto che si erano visti e che Elliott rimaneva dentro la nuova società per far continuare Maldini e Massara - ricorda il giornalista -. Sono parole molto dure, di delusione. Ma c'è un errore. Lui è un uomo dell'azienda, non una garanzia per i tifosi del Milan. E' chiaro che pensava con un contratto di scadenza che le cose fossero mature per avere le garanzie che merita, perché lui e Massara hanno fatto cose eccezionali. Un fondo investe in tante aziende e ha il cuore spezzettato in tante parti e questo rende la situazione così 'fredda'. E' un grande sfogo, importante. Ora vedremo uscire altri problemi nascosti dalla vittoria, è sempre così. Come è successo lo scorso anno all'Inter. Fa capire che la situazione è dura. Perdere la pazienza così e mettere anche delle condizioni fa capire che c'è confusione".