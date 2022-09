"Cosa deve fare Inzaghi in questo momento? Avere molta personalità". Lo sostiene Mario Sconcerti durante il suo intervento su TMW Radio. "Ora Inzaghi è davanti a se stesso, ha una bella squadra e non la sa far rendere - afferma il giornalista -. Col Bayern non c'è stata, mi sembra che Inzaghi debba ritrovare i giocatori di centrocampo. Né Brozovic, né Barella e Calhanoglu stanno dando il meglio. Questa discontinuità danneggia la fase difensiva. L'Inter per ora non è un gruppo e deve ritrovarlo".