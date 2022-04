I tre punti vitali conquistati dalla squadra di Inzaghi in ottica scudetto, però, non cancellano gli aspetti negativi visti allo Stadium: "I limiti dell’Inter ci sono e rimangono. Lautaro e Dzeko, per esempio, fanno proprio fatica. Per fortuna è tornato Brozovic e si è visto", sostiene il giornalista del Corriere della Sera.

L'altra buona notizia per i campioni d'Italia è che la lotta al tricolore rimarrà accesa fino all'ultimo perché pure Napoli e Milan sono lontane dalla perfezione, secondo Sconcerti: "Penso che tutte e 3 arriveranno all’ultima o penultima giornata affiancate o distanziate di un punto. C'è un giocatore che può incidere più di altri ed è Osimhen. Un centravanti così Inter e Milan non ce l’hanno. Gli si può avvicinare Leao, che non ha ancora i 15 gol nelle gambe, ma segna spesso gol pesanti".