"A Genova si è vista una Juve senza personalità - ha aggiunto -. È vero che mancavano giocatori importanti ma ho visto i quattro difensori che non riuscivano ad arrivare a centrocampo. "Il punto è che se Vlahovic viene messo in condizione di tirare in porta i gol li fa, non mi sarà lui il problema. Gli sono arrivati solo nove palloni il problema è questo. Se una squadra gioca male il primo responsabile è l'allenatore. A me sembra che la vera differenza della Juventus sia la normalità negli acquisti. La Juventus non ha mai avuto problemi ora invece siamo al 23 agosto e il mercato è mediocre. Ai bianconeri manca la potenza economica che ha sempre avuto e deve andare a prendere quello che può e non quello che vuole".