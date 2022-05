"Direi che ormai il Milan è campione. Gioca a memoria e i giocatori sono in una forma straordinaria. Nel nostro campionato nelle prime arrivate ci sono solo Allegri e Mourinho che hanno vinto scudetti, Pioli non è un allenatore scoperto quest’anno, ha fatto bene in parecchie squadre anche se non ha mai vinto - le sue parole -. Quando andò via dall’Inter non era Pioli il problema, ma l’Inter. Lo scudetto perso dall’Inter è stato colpa di errori specifici in momenti particolari e in partite specifiche. Ha sacrificato dei punti per colpa del cambio di gestione, non per colpa di Inzaghi. Inzaghi si è trovato in mezzo ad un cambiamento".