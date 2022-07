Passando in rassegna i colpi di mercato delle tre big del Nord, Mario Sconcerti definisce "imbarazzante la parte di volatilità che resta" a due settimane dall'inizio della Serie A 2022-23. "L'Inter è la più avanti adesso perché almeno è complet a e ha buone riserve - sostiene il giornalista per Calciomercato.com -. Ha vuoti possibili sulle fasce e un attacco da rifare tra 10 mesi (il riferimento è soprattutto a Lukaku preso in prestito, ndr). La Juve ha due esterni su quattro, Di Maria e Cuadrado, ma un vuoto importante a centrocampo. Il Milan è immaginabile, non ancora pensabile. Non credevo si sarebbe continuato a lungo con questa vaghezza".

La sessione estiva, secondo Sconcerti, è caratterizzata da alcuni tratti che accomunano le società più vincenti del nostro calcio: "In realtà, fino adesso è stato un mercato di giocatori anziani e a costo zero, il che non è un limite tecnico ma di prospettiva: prendi chi è libero, non chi scegli - la sua annotazione -. Juve e Roma hanno un po' esagerato: Di Maria e Pogba, poi Dybala e Matic, forse Wijnaldum. L'Inter Mkhitaryan e Lukaku. Sono scelte profonde, dove tutti hanno pensato al presente ma da cui la più pronta a trarre vantaggio è forse la Roma. Non sono certezze e nemmeno pronostici, tutti dobbiamo ancora vedere il campo ma nemmeno dobbiamo farci condizionare dalla propaganda. Per ora è stato un mercato fondamentalmente comodo.