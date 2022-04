Non tenendo in considerazione l’età, chi mette in ordine di forza tra Osimhen, Scamacca, Dzeko e Abraham? Incalzato con questa domanda sulle frequenze di TMW Radio, Mario Sconcerti stila la sua personale classifica dei bomber della Serie A: "Primo metterei Osimhen perchè può essere davvero un crack. Non penso sia calcisticamente intelligente, ma questo suo disordine lo porta anche ad essere imprevedibile. Dzeko è stato un centravanti molto calciatore, che ha trovato anche una buonissima media gol. Ad Abraham manca l’intelligenza di Dzeko nel giocare con la squadra. Scamacca deve dimostrare ancora tanto".