Il Napoli di Antonio Conte è la principale rivale dell'Inter nella corsa al prossimo Scudetto. Se i nerazzurri sono indicati da tutti – bookmaker e scommettitori – come i principali candidati per lo scudetto, i tifosi italiani puntano in maniera convinta sui partenopei per il ruolo di antagonista dei campioni d’Italia: secondo i dati raccolti da Planetwin365 riportati da Agipronews, il 15% di loro ha indicato la formazione del tecnico leccese come vincitrice del prossimo campionato, dietro solo all’Inter preferita dal 61% della platea.

Più lontana la Juventus, che si ferma a 7,5%, mentre ai piedi del podio c’è la Roma, indicata dal 4,5% degli italiani. Paulo Fonseca dovrà far ricredere gli scommettitori, visto che il suo Milan al momento è visto come vincente dal solo 3,5% degli italiani.