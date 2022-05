Mentre il Milan festeggia lo scudetto numero 19, per l’Inter è già tempo di pensare al prossimo campionato di Serie A, dove i rossoneri dovranno difendere il titolo e i nerazzurri puntare alla rivincita. Proprio la voglia di rivalsa della squadra di Simone Inzaghi sembra convincere i betting analyst di Snai che vedono l’Inter favorita per il prossimo campionato a 2,75, mentre una riconferma dei neo campioni d’Italia vale 3,25 volte la posta, così come la Juventus che cerca il riscatto dopo due stagioni al quarto posto. Come riporta agipronews insegue a distanza il Napoli, pronto a riprovarci dopo essere rimasto in lotta per gran parte dell’anno: il titolo ai partenopei si gioca a 7,50. Dietro alle prime quattro c’è la Roma, in quota a 15, mentre l’Atalanta vede il titolo a 20. Segue la Lazio a 33, con la Fiorentina proposta a 50.