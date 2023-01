Perr Schuurs, difensore del Torino, si sta ben disimpegnando con la maglia granata. Ed è stato subito attenzionato dai nerazzurri per il dopo Milan Skriniar. La concorrenza, però, non manca: il punto della situazione lo fa Tuttosport, spiegando che il presidente Urbano Cairo s'attende una vera e propria asta per assicurarsi le prestazioni dell'olandese. Sul quale, nel frattempo, è pronto a piombare il Leicester.