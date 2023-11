"In Italia vantiamo il record degli stadi più vecchi e più brutti d'Europa. Il Milan incassa 35 milioni l'anno dallo stadio, le altre squadre di Champions incassano oltre 100 milioni. Nel resto d'Europa hanno capito da vent'anni. Col Nuovo San Siro avremmo dotato Milano di una cosa bellissima con investitori internazionali che portavano soldi in città, ma non sono riuscito a trasferire questo all'amministrazione cittadina. E quindi siamo partiti con altre strade, anche se quella di San Siro sarebbe stata la migliore. Il percorso è che faremo degli stadi nuovi, sia Milan che Inter". Così Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto a Sport Industry Talk di Corriere della Sera pochi minuti fa sul tema stadio.

"Il gap col resto d'Europa lo stiamo superando perché negli ultimi anni i club italiani si sono comportati bene in Champions - ha continuato -. Cancellando il Decreto Crescita faremmo un passo indietro colossale. La ragione per cui abbiamo fatto bene è aver attratto giocatori che hanno fatto bene al nostro calcio. Per convincere un thailandese a vedere noi e non la Premier serve qualità del gioco. Finché la Premier incassa 1,2 miliardi e noi a malapena 200 milioni abbiamo un problema. Decreto Crescita? Mi aspetterei un certo pragmatismo dal governo. Se aboliamo il Decreto Crescita non prendiamo più tasse perché i campioni non vengono più. L'incremento sarebbe zero".