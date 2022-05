Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, è intervenuto questa mattina a Radio Anch'io Lo Sport per parlare dello scudetto dei rossoneri, ma anche della situazione di San Siro. "Perché un San Siro più piccolo? La mia ambizione è che lo stadio sia pieno. Il tema che mi preoccupa è la conquista di diritti tv internazionali per la Serie A e il Milan, gli stadi devono essere pieni visti dalla tv. Lo stadio da 100mila persone è ormai passato di moda. La tv gioca un ruolo fondamentale. Voglio evitare partite con 25-30mila spettatori in un grande stadio semivuoto perché questo è poco attrattivo per chi guarda da lontano. Io vedo stadi inglesi sempre pieni e noi dobbiamo imparare tutto da loro perché sono riusciti a bagnarci il naso. Loro sono cresciuti e noi siamo rimasti fermi. Abbiamo assoluto bisogno di pubblico internazionale".