Presenza interista di spessore ieri sera sulle tribune dello stadio Olimpico di Roma. A sostenere l'Inter nella finale di Coppa Italia c'era anche Sergio Scariolo, in posa in una foto postata sui social insieme a Rodrigo Palacio ed Esteban Cambiasso: "Questi due sanno più di basket di me... (vi ho sentito, non è carino dire che non ci vuol molto...). Sull'Inter invece ce la giochiamo", scherza in un tweet.

Questi due sanno più di basket di me…( vi ho sentito, non è carino dire che non ci vuol molto…)….sull’ @Inter invece ce la giochiamo!! pic.twitter.com/I7pZDi50t4 — Sergio Scariolo (@sergioscariolo) May 25, 2023