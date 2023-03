Mister Gasperini l’ha definita un leader nonostante i 19 anni. Che effetto le fa? "Mi fa molto piacere, è una grande soddisfazione ma mi carica anche di responsabilità. Io non mi sento un leader, però cerco di fare sempre il mio, quello che mi chiede l’allenatore e quello che serve per aiutare i compagni".

Tutti pazzi per Giorgio Scalvini , difensore dell'Atalanta sul quale ha messo gli occhi anche l'Inter. Giocatore sul quale Gian Piero Gasperini ha espresso parole al miele che lo stesso giocatore commenta così alle colonne dell'edizione bergamasca del Corriere della Sera:

Professionalmente invece, dove si vede Scalvini tra un anno e poi tra cinque anni?

"Sinceramente non saprei, so solo che devo fare bene adesso, qui all’Atalanta, è la mia priorità".

Ma se le dicessero che nel 2028 sarà difensore di una squadra di Premier League o capitano dell’Atalanta, cosa preferirebbe?

"Entrambe le prospettive mi farebbero molto piacere, non ho un’idea precisa di quello che potrebbe essere il mio futuro, però so che facendo bene adesso posso avere un futuro, per cui sono focalizzato sul presente, al 2023".