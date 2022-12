Intervistato da Sky Sport, il difensore dell'Atalanta Giorgio Scalvini riassume il lavoro della squadra di Gian Piero Gasperini in vista della ripresa del campionato: "Stiamo lavorando a pieno regime per farci trovare pronti. Nell’Atalanta mi trovo a mio agio sia da difensore che da centrocampista. C’è ancora molto da migliorare, specialmente sotto il piano della personalità", sottolinea il giovane centrale che offre anche un indizio in chiave mercato, visto che il giocatore è stato accostato nei giorni scorsi all'Inter.