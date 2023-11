Dopo la storica vittoria al Maracana contro il Brasile, il commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni, intervenuto nella canonica conferenza stampa post-partita, gela l'Albiceleste sul suo futuro: "Una cosa importante che volevo dirvi è che voglio fermare la palla e cominciare a pensare. Ho tante cose a cui pensare in questo momento. Questi giocatori mi hanno dato tantissimo, hanno dato tantissimo a tutto lo staff tecnico e a me. Ho bisogno di pensare molto a quello che farò. Non è un addio o altro, ma ho bisogno di riflettere, perché l'asticella è molto alta ed è difficile continuare. È difficile continuare a vincere e ora è il momento di pensare, lo dirò al Presidente e lo dirò più tardi ai giocatori perché questa Nazionale ha bisogno di un allenatore che abbia tutte le energie possibili e che stia bene".

"Provo un enorme orgoglio nel guidare questi ragazzi, nell'avere un gruppo come questo" ha detto a proposito del suo gruppo. "Abbiamo lottato ancora una volta, che è quello che vogliamo e che chiediamo ai giocatori. Penso che questa squadra abbia dimostrato molte volte il suo carattere. È un marchio che ha: impegno e carattere".

