Sarà molto dura per l'Inter sovvertire i pronostici nella finale di Champions League, secondo Dejan Savicevic: "Sinceramente è difficile che possa farcela, il City è molto forte ed è allenato dal allenatore degli ultimi 10-15 anni - le parole del Genio a Sky Sport -. E' strano che non abbiano vinto la Coppa già l'anno scorso, ora penso sia il loro anno. Nessuno gioca come il city a livello tattico, hanno due ali che coprono le fasce come terzini, un modo strano di giocare.

C'è poi tanta qualità in mezzo, per non parlare di Haaland. Anche l'Inter ha grandi giocatori, Barella, Lautaro, Lukaku e Brozovic, Dimarco pure sta giocando molto molto bene".