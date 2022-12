Martin Satriano, l'attaccante uruguayano di proprietà dell'Inter ma in prestito all'Empoli in questa stagione, ha parlato brevemente a Sky Sport del suo ambientamento in Toscana: "Io mi trovo benissimo qua, così come tanti altri giocatori giovani come me. C'è un'atmosfera perfetta per lavorare e questo è importante per far crescere i giovani".