Al termine del match contro la Sampdoria, il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di DAZN a proposito di Davide Frattesi, oggetto del desiderio delle big italiane per il prossimo mercato estivo: "Ha dimostrato di essere un giocatore importante, se ha l'opportunità è giusto che la colga; gli consiglio di fare la scelta giusta. Come sempre queste scelte si fanno in tre, siamo stati bravi a convincerlo a rimanere questa stagione. Adesso è pronto per il grande salto".