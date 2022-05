"Il 6-1 contro il Napoli? Preferisco pensare alla prossima, a mente calda". Lo ha detto Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, parlando a margine del 'Gran Galà dello Sport di Castiglion Fiorentino'. "Bisogna saper convivere con le voci di mercato, non è facile perché abbiamo tanti giovani e diversi alla prima esperienza in Serie A. Pian pianino miglioreremo anche in questo", ha aggiunto l'ex Empoli. Prima di chiudere l'intervista esprimendosi così sulla lotta scudetto tutta milanese che vedrà i neroverdi possibili arbitri del tricolore alla 38esima giornata: "Milan e Inter se la giocheranno fino all'ultimo minuto dell'ultima partita".