Anche Riccardo Saponara è rimasto impressionato dalla forza dell'Inter. Il fantasista, da poche settimane volato in Turchia per cominciare l'avventura con l'Ankaragücü, elogia così la squadra di Inzaghi ai microfoni di Sport Mediaset: "Spesso e volentieri le squadre di vertice si appoggiano sui singoli, ma in questo caso ho visto un collettivo veramente forte", le sue parole.