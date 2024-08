Nel corso della serata di presentazione ai tifosi, Alexis Sanchez ha parlato anche ai microfoni di Sky: "Per me è un'emozione tornare nella mia prima casa italiana, la seconda è l'Inter. Sono contento di vedere tanta gente presente, mi emoziona e mi fa venir voglia di tornare in campo. Mi hanno cercato tanti club, in Italia e in Sudamerica, ma ho scelto l'Udinese perché mi piace, è la mia prima casa. L'obiettivo? Voglio sempre vincere, lo scudetto, andare in Champions, sin da bambino ho questa mentalità. Quando sono andato via avevamo portato l'Udinese in Champions, pereché non provare a fare la stessa cosa?".