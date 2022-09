Lunga intervista rilasciata ai canali della Lega Serie A per Antonio Sanabria che tra i tanti argomenti toccati parla anche del rapporto con l'allenatore del Torino, Ivan Juric, raccontando un aneddoto particolare legato ad un match contro l'Inter: "Il mister dice sempre cosa pensa, dice le cose come stanno senza paura di dar fastidio. È qualcosa di cui essere molto grati, specialmente nel mondo del calcio, dove spesso non si dice ciò che si pensa davvero. Volte sapere un aneddoto? Nel postpartita del match contro l'Inter in casa dell'anno scorso. Sono entrato nel secondo tempo, eravamo avanti 1-0, ma ho perso palla contro Ranocchia e da lì è partito il gol di Sanchez. Quella settimana è stata tosta. Era colpa mia, ero entrato con l'atteggiamento sbagliato. Sarei dovuto entrare per aiutare la squadra, anziché essere infastidito perché non ero partito titolare. Ho imparato da quella esperienza, non commetterò più quell'errore".