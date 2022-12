Il tema San Siro ha nuovamente acceso lo scontro nel Consiglio Comunale di Milano, durante il quale ieri si sono succeduti vari interventi da parte dei consiglieri al termine della quale è arrivat il via libera alle nuove richieste di Palazzo Marino a Inter e Milan di modificare ulteriormente il progetto per il nuovo stadio. La Lega Nord, si legge su Calcio e Finanza, ha chiesto di accelerare le operazioni: " Noi siamo a favore del nuovo stadio, co n un investimento di 1,3 miliardi di euro sul territorio per avere uno stadio moderno e sicuro.

Si parla di nuovo stadio dal 2013, ma siamo ancora qui con ordine del giorno che impone vincoli rischiando i perdere investimenti e far realizzare lo stadio da altri parti", ha spiegato Alessandro Verri. Gli ha fatto eco Alessandro De Chirico di Forza Italia: "Non ci sono piani B, il Comune non sarebbe in grado di poter sostenere i costi per mantenere l’attuale San Siro senza le squadre, ma per l’amministrazione non esistono alternative".