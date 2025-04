Tra le tante ipotesi che sono emerse per il futuro dello stadio Giuseppe Meazza e per le sue aree circostanti, nel corso dell'evento di giovedì 'Il Foglio a San Siro' è stata presentata quella perlomeno inedita studiata dall'architetto Davide Bruno, fondatore dello studio Ion Fund, che ha pensato ad un futuro underground per lo stadio e tutto il corollario. L’opzione è stata presentata con il titolo “A disruptive vision and masterplan San Siro Park and Stadium” e prevede la realizzazione della struttura in ipogeo, sotto il livello stradale. Ma come si svilupperebbe questa idea innovativa? Verrebbero costruite nuove strutture come una piazza ipogea, una zona accoglienza con dei ristoranti, un accesso diretto alla linea metropolitana 5 e una zona di ricovero per ospitare eventi a 360 gradi.

Al di fuori, invece, verrebbe costruita una torre, "la più alta in Italia, di 268 metri, che vedrebbe le pertinenze legate ai sistemi della residenza, degli uffici e di tutto quello che è legato al mondo sportivo. Recuperiamo in modo rispettoso un anello e una torre dello stadio di San Siro e non lo vedremmo necessariamente scomparire, perché la realtà aumentata e l’AI ci consentirebbero di vedere e immaginare tutte le volte in cui io mi affaccio allo stadio di San Siro quell’icona che non ci abbandonerà mai. Icona che richiede rispetto ma che dovrebbe lasciare spazio a una visione innovativa di come deve essere concepito uno stadio di calcio da qui ai prossimi 400 anni", dichiara Bruno.

Che poi amplia ulteriormente la sua visione: "Gli spettatori e i tifosi non staranno soltanto a livello ipogeo. Le partite di calcio dovrebbero essere immaginate riportate fuori dallo stadio, il beneficio sarebbe di tutti coloro che frequenteranno il parco. Che potranno con dei totem, quasi a livello primordiale, vedere con realtà aumentata e megaschermi tutto quello che accade sotto lo stadio. Abbiamo depositato anche in modo automatico il sistema allestitivo che può trasformare il terreno in campi di rugby, basket, volley e altre attività legate al mondo dell’atletica". Nelle idee, l'operazione prevederebbe un costo di 1,5 miliardi di euro e tempi di realizzazione di 66 mesi. Non si fa cenno all'eventuale capienza.