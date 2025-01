Quest'oggi, gli abitanti di Via Tesio a Milano hanno avuto una sorpresa, documentata da MilanoToday: alcuni operai hanno effettuato infatti carotaggi e rilievi al Parco dei Capitani, quell'area dove Inter e Milan vogliono costruire il nuovo stadio. Sono arrivate subito le segnalazioni delle operazioni a diversi consiglieri comunali milanesi.

Da quanto si apprende, Inter e Milan hanno chiesto a Palazzo Marino di effettuare indagini geognostiche, per analizzare il suolo in profondità, conoscerne la sua statigrafia e valutarne le caratteristiche geologiche e sismiche. E il Comune ha autorizzato l'operazione. I rilievi sono eseguiti dalla società Rete Italia. Il committente non è chiaro, ma dovrebbe appunto essere il proprietario, quindi il Comune di Milano.

