La Corte dei Conti della Lombardia accende un faro sui bilanci del Comune di Milano dal 2016 al 2019 anche per quanto riguarda la gestione dello stadio di San Siro. Come riportato da Libero, si tratta dei primi quattro anni dell’amministrazione guidata dal sindaco Sala. "A seguito dell’esame dei questionari sui rendiconti del Comune di Milano degli esercizi finanziari 2016, 2017, 2018 e 2019, questa Sezione di controllo ha svolto attività istruttoria al fine di verificare, nelle quattro annualità citate, la sana gestione finanziaria dell’ente", è quanto scrivono i magistrati contabili dopo la camera di consiglio svoltasi lo scorso 5 maggio. Gli occhi sono puntati in particolare sulle somme legate alla riscossione di multe o affitti degli immobili di edilizia residenziale pubblica, che il Comune inserisce tra le voci in attivo pur sapendo che non sarà in grado di riscuoterle interamente. Non solo, però, perché nel mirino è finita anche anche la convenzione tra il Comune e le società sportive Milan e Inter per l’utilizzo dell'impianto.